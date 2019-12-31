ضبط 122 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تحرير 10 قضايا خلال عدد من الحملات التفتيشية تم تنفيذها بمركز وبندر المنيا، وأبوقرقاص، وسمالوط، وأسفرت عن ضبط 122 كيلوجرام من لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.

ومن ناحية أخرى أجرت المديرية توقيع الكشف على 108 رؤوس ماشية خلال قافلة بيطرية بقرية المحرص التابعة لمجلس قروى قلندول بمركز ملوي، وذلك بالتنسيق مع معهد التناسليات بالهرم، والوحدة المحلية للمركز.

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري إن القافلة ضمت تخصصات (رعاية تناسلية ـ تشخيص حمل ـ أجهزة سونار ـ عمليات جراحية ـ باطنة ـ تجريع ـ رش طفيليات).