 ضبط 122 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا - بوابة الشروق
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ضبط 122 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بالمنيا

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
ماهر عبد الصبور
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 6:20 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 6:20 م

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن تحرير 10 قضايا خلال عدد من الحملات التفتيشية تم تنفيذها بمركز وبندر المنيا، وأبوقرقاص، وسمالوط، وأسفرت عن ضبط 122 كيلوجرام من لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.

ومن ناحية أخرى أجرت المديرية توقيع الكشف على 108 رؤوس ماشية خلال قافلة بيطرية بقرية المحرص التابعة لمجلس قروى قلندول بمركز ملوي، وذلك بالتنسيق مع معهد التناسليات بالهرم، والوحدة المحلية للمركز.

قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري إن القافلة ضمت تخصصات (رعاية تناسلية ـ تشخيص حمل ـ أجهزة سونار ـ عمليات جراحية ـ باطنة ـ تجريع ـ رش طفيليات).


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