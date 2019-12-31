«الرفاعي» يطالب بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز وإبرام عقود عادلة بين أطراف المنظومة



أعلن أسامة الرفاعي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، عن ترشحه لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، كاشفاً أنه يسعى لتغيير جذري فى منظومة الخبز بما يحقق صالح جميع أطراف المنظومة.

وشهد اليوم، غلق باب التقدم لعضوية الجمعية العمومية للشعب العامة باتحاد الغرف التجارية، حيث تقدم للجمعية العمومية لشعبة أصحاب المخابز ما يتجاوز ١٤٥٠ عضواً فى حين تقدم ٦٣ عضواً بالجمعية العمومية لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب المخابز.

وأشار الرفاعي إلى أن برنامجه يتضمن ضرورة إعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز بشكل عاجل بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وخاصة أنه لم يتم النظر فيها منذ عام 2017، وكذلك إبرام عقود عادلة بين أطراف المنظومة بحيث تكون عقود مُلزمة للجميع يبن واجبات وحقوق أطراف المنظومة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وحتى صاحب المخبز.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة ضرورة إلغاء العقوبات البدنية على أصحاب المخابز والاكتفاء بالغرامات المالية، موضحاً أن أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز تكمن فى تعدد العقوبات على المخالفة الواحدة.