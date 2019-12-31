قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده «سعت في الآونة الأخيرة إلى جمع الفرقاء في ليبيا حقنا للدماء، لأن ما يضرهم يضر تونس التي لا مستقبل لها إلا مع دول جوارها وأشقاءها».

وأضاف «سعيد» في كلمة بمناسبة العام الجديد اليوم الثلاثاء، أن المنطلق في ليبيا كان الانتقال من الشرعية الدولية إلى الشرعية الليبية الليبية التي تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

وأوضح أن المبادرة التونسية لحل الأزمة في ليبيا قد يكتب لها النجاح أو بعض النجاح، وقد تتعثر ولكن ستبقى تونس ثابتة على نفس المبادئ ومرجعية القانون وليس أزيز الطائرات وطلقات المدافع وزخات الرصاص.

وختم الرئيس التونسي كلمته بالقول "نريد أن نعطي للسياسة الخارجية بعدا جديدا، فالشعوب والأمم صارت تتقارب في مطلع هذا القرن بعد انتشار وسائل التواصل في كل أنحاء العالم، فلنعمل معا على الصعيد الدولي من أجل الإنسانية جمعاء".