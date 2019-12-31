بدء قداس عيد الميلاد في الكنائس ودور العبادة المسيحية بالشرقية

بدأ قداس عيد الميلاد بمُختلف الكنائس ودور العبادة المسيحية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، وسط حضور وتوافد جمع كبير من الأخوة المسيحيين بصحبة أطفالهم.

وشهدت كنائس "الإنجيلية" و"مار جرجس" و"السيدة العذراء" و"الكاثوليكية" بمدينة العاشر من رمضان، حضورًا بارزًا للشباب والفتيات، وسط تعزيزات وتأمينات مُكثة أمام وبمحيط الكنائس.

وشهد محيط الكنائس تواجد أمني مكثف، حيث دفعت قوات الأمن بعدد من التشكيلات والأقوال الأمنية الثابتة والمتحركة لتأمين الكنائس والمناطق المُحيطة بها، بإشراف اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، ورئاسة اللواء مجدي سليمان، مساعد مدير الأمن لفرقة العاشر من رمضان، ومشاركة العقيد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائي بالعاشر، والعميد خالد فرج عيسى، مأمور قسم شرطة أول العاشر، والمقدم طارق عبدالمنعم سلام، مأمور قسم شرطة ثانٍ العاشر.