بدء استخراج الغاز من حقل ليفاثان الإسرائيلي

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بدأ اليوم الثلاثاء استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفاثان البحري قبالة سواحل إسرائيل شرق البحر المتوسط .

وأبلغ وزير الطاقة يوفال شتاينيتس الجمهور الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أن الغاز الطبيعي بدأ يتم تسليمه من حقل ليفياثان ، حسبما جاء في بيان صحفي باسم مكتبه.

وقال إن "اليوم هو يوم تاريخي لدولة إسرائيل . خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة ، سوف يتمتع الإسرائيليون بدخل يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات"بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ودخل حقل ليفاثان مرحلة الانتاج بعد مرور عقد على اكتشافه. وتقدر احتياطات حقل ليڤياثان بنحو 18 تريليون قدم مكعب.

وتدير شركة ديليك الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.

وكان من المقرر بدء تشغيل الحقل قبل أسبوع ، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أخرته في اللحظة الأخيرة، وطلبت من شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية للطاقة تقديم بيانات إضافية حول السلامة والنظافة.