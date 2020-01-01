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ترامب يتحدث مع رئيس الوزراء العراقي بعد مهاجمة السفارة الأمريكية ببغداد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 11:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 - 11:40 م

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء بعدما هاجم متظاهرون السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال البيت الأبيض في بيان "ناقش الزعيمان قضايا الأمن الإقليمي وأكد الرئيس ترامب أهمية حماية موظفي ومنشآت الولايات المتحدة في العراق".

وقد نشر الجيش الأمريكي مروحيات هجومية لحماية مجمع السفارة بعد الهجوم.

وكتب الكولونيل مايلز بي كاجينز المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" على موقع تويتر "لقد اتخذنا إجراءات حماية مناسبة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين.. ولضمان حقنا في الدفاع عن النفس. نقوم بإرسال قوات إضافية لدعم موظفينا في السفارة ".

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