تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف في غرب دارفور

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أصدر اللواء ركن عبد الخالق بدوي والي ولاية غرب دارفور (غرب السودان)، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والكشف عن ملابسات أحداث العنف التي شهدتها مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى.

وترأس النيابة العامة في الولاية، اللجنة وتضم في عضويتها الادارة القانونية بالولاية وممثلا للفرقة 15 مشاة وممثلا لشرطة الولاية وممثلا لجهاز المخابرات العامة وممثلين للادارة الأهلية.

وتتولى اللجنة التحقيق في الأحداث التي شهدتها مدینة الجنینة وأسباب اندلاعها وتحدید الأشخاص المشاركین في الأحداث، ولها الحق في استدعاء أي شخص له صلة بالأحداث والتحقیق معه على أن ترفع تقریرها إلى الوالي خلال فترة لا تتجاوز أسبوع.