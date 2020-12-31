 البابا تواضروس: نستقبل السنة الجديدة بعقول وقلوب متفائلة - بوابة الشروق
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البابا تواضروس: نستقبل السنة الجديدة بعقول وقلوب متفائلة

البابا تواضروس - ارشيفية
البابا تواضروس - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:52 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:52 م
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة رأس السنة، إن البداية الجديدة دائمًا شيء مفرح، معقبًا: «نستقبلها بعقول وقلوب متفائلة».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس: «نثق بأن البداية تساعدنا أن نحلم بأمور طيبة».

وتابع: «نحلم بأن تكون بلادنا أكثر رفعة وسعادة وهدوءًا واستقرارًا وسلامًا، نشكر ربنا بأن هناك أمور كثيرة طيبة مرت في البلد رغم التحديات القوية والشديدة التي واجهناها».

وأكد أن مصر بقيادتها وكل المسؤولين فيها تسير على أرض صلبة، متابعًا: «لازم نكون واحد، لأن أغلى ما لدينا هي وحدتنا الوطنية.. مصر وطن يستحق الكثير، وطن له تاريخ وحضارة وعظمة وموقع وقداسة».



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