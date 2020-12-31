محافظ أسوان: إحلال خط مياه الشرب من محطة رافع وادي العرب

قال محافظ أسوان أشرف عطية، إنه جارٍ تنفيذ مشروع لإحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأضاف عطية، في بيان اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب ببعض قرى مركزي (نصر النوبة - كوم أمبو)، موضحًا أن هذا الخط يبلغ طوله 3.4 كم وقطره 600 مللي.

من جهته، قال المهندس رفعت إسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة: "إنه سيتم قطع مياه الشرب بعدد من مناطق وقرى مركزي (كوم أمبو - نصر النوبة) غدًا الجمعة من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي "السبت"؛ لاستكمال أعمال مشروع إحلال وتجديد خط مياه الشرب".

وأضاف إسماعيل: "أن المناطق التي سيشملها قرار قطع مياه الشرب هي (اقليت - المنشية - الكاجوج - عمارات الصفوة والبشير - النجاجرة غرب) بمركز كوم أمبو، وقرى ومناطق (الدكة - أبو هور - قورته - المالكي)، ومدينة كلابشة، ومدينة نصر النوبة والديوان، والجنينة والشباك، ومصمص، أجزاء من نجع العرب، وإبريم، وعنيبة، وخريت، والدر وتنقار. وأهاب بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتها من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.