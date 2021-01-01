إيطاليا تعيد فتح المدارس في يناير رغم جائحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الخميس، أنها ستعيد فتح المدارس اعتبارًا من السابع من يناير وتسمح بالتعليم في الفصول للطلاب في مختلف مراحل الدراسة.



وبحسب بيان الوزارة، يجب ضمان التعليم الآمن رغم تفشي الجائحة.



وتتوقع السلطات أن يتلقى ما لا يقل عن 50% من الطلاب دروسهم في الفصول مع مراعاة قواعد نظافة صارمة، بينما يبقى باقي التلاميذ في المنزل.



وفي السابق، قالت روما إن 75% من الطلاب سيتلقون الدروس في الفصول.



وأوقفت إيطاليا معظم التدريس في الفصول للطلاب الأكبر سنا خلال الموجة الثانية من الجائحة، بينما استمر الطلاب الأصغر سنا في الذهاب إلى المدرسة، وذلك بناء على لائحة كل منطقة.



كان التعليم محل جدل في إيطاليا منذ الموجة الأولى من الجائحة، عندما تم إغلاق المدارس والجامعات تماما ولم يتم إعادة فتحها إلا في سبتمبر الماضي بعد العطلة الصيفية، مما أحبط الكثير من الآباء.



وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصحية، أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل نحو 16200 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.