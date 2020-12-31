 بالصور.. انهيار بلكونة عقار في المنصورة دون خسائر بالأرواح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بالصور.. انهيار بلكونة عقار في المنصورة دون خسائر بالأرواح

انهيار بلكونة
انهيار بلكونة
نعمان سمير
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 5:23 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 5:23 ص

انهار سور بلكونة بمنطقة شارع سيد سليم في نطاق حي غرب المنصورة دون خسائر في الأرواح، وعلى الفور توجة لمكان الواقعة عبد الهادى محمد عبده نائب رئيس الحى، ومسئولى الإدارة الهندسية والازمات والكوارث بحى غرب برفقة كول أمنى من قسم أول المنصورة، والدفاع المدنى إلى محيط العقار محل الواقعة.

 

وبالمعاينة تبين وجود إنهيار بلكونة الدور الثانى للعقار رقم ٧ من شارع سيد سليم والعقار مكون من دور أرضى ودورين علوين، ولم ينجم عن الحادث أى خسائر بالارواح أو الممتلكات. 

وقد تمكنت رئاسة حى غرب المنصورة بالتنسيق مع الدفاع المدنى بإزالة كافة مواطن الخطورة بالعقار ورفع الأثار الناجمة عن انهيار السور وفتح الشارع للمارة، وقد تم عمل كوردون امنى بمحيط العقار.

وسيتم عرض العقار على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنة، كما تحرر محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة.

 

 

 

 

 

 

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