البنك المركزي التايواني يدعو إلى الحذر عند التمويل العقاري للأراضي الصناعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا البنك المركزي التايواني، المؤسسات المالية، إلى التحلي بالحذر عند تقديم قروض تمويل عقاري للأراضي ذات الاستخدام الصناعي.

وأشار البنك المركزي إلى ذلك في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، بعد اجتماع مع ممثلي البنوك الخاصة وشركات التأمين على الحياة وشركات التمويل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية في تايوان مؤخرا بسبب استثمارات رجال الأعمال التايوانيين الذين يعيشون في الخارج ونقص المعروض في السوق.

ودعا البنك المركزي شركات التأمين على الحياة وشركات التمويل إلى وضع ضوابط ذاتية لمثل هذا النشاط وفقا للمبادئ المقررة للبنوك.

كان البنك المركزي قد عقد اجتماعا يوم 29 ديسمبر الحالي مع 8 بنوك حكومية لمراجعة قواعد تمويل الأراضي الصناعية.