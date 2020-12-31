 العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر - بوابة الشروق
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العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر

د ب أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:43 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:43 م

أفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، ارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

 

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9% إلى 21.1 مليار دولار.

 

وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.

 

وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3%، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بـ 3.5%.

 


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