العجز التجاري لتركيا يرتفع إلى 5 مليارات دولار في نوفمبر

أفادت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس، ارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى خمسة مليارات دولار في نوفمبر، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

ووفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، فقد تراجعت الصادرات التركية بنسبة طفيفة بلغت 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر. بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9% إلى 21.1 مليار دولار.

وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.

وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3%، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بـ 3.5%.