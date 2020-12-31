نيابة أسوان تصرح بدفن 12 شخصا من ضحايا حادث تصادم سيارتين

صرحت نيابة أسوان، اليوم الخميس، بدفن 12 جثة من ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقي بأسوان، بعد تسليمهم لذويهم.



وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بأسوان، دفعت بـ10 سيارات إسعاف لتغطية حادث تصادم سيارتين.



وتبين أن أسماء الضحايا هم: (محمد عبد اللاه عبد الله - 20 سنة)، و(حسين عبد الله محمد - 20 سنة)، و(منصور عبد النافع حسن - 20 سنة)، و(حسن محمد حسنى - 22 سنة)، و(أحمد طه محمد - 22 سنة)، و(محمد عبد الكريم سلطان - 22 سنة)، و(جمعة عبد الكريم سلطان - 28 سنة)، و(صالح عبد الكريم سلطان - 36 سنة)، و4 آخرين مجهولى الهوية.



ونقلت الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية، حيث تجمع أهالي الضحايا أمام المشرحة، والذين استلموا الجثث تمهيدا لتشييعها لمثواها الأخير.



يذكر أن الطريق الغربي الصحراوي أمام قرية فارس بمدينة كوم أمبو شهد، منذ 4 أيام ماضية حادث تصادم سيارتين، وما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 5 آخرين.