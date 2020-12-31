كورتوا: الحكم سلب طاقتنا أمام إلتشي

يرى البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، إن فيجيروا رودريجيز حكم مواجهة فريقه ضد إلتشي سلب من فريقه طاقته، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «إن صفر مرة من أجل لعبة يجب أن يصفر مرة أخرى من أجل لعبة مماثلة في الناحية الأخرى، خرجنا من مباراة إلتشي محبطين، فلتت نقطتان من بين أيدينا».

وأضاف الحارس البلجيكي: «الحكم سلب طاقتنا، كنا مهتمين أكثر بالاعتراض عليه أكثر من فعل ما يجب فعله في المباراة».

وسقط ريال مدريد أمام إلتشي بعد سلسلة انتصارات دامت لـ5 مواجهات، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 مساء الأربعاء.