حبس شخص لاتهامه بحيازة مهمات خاصة بشركة الكهرباء بالمنيا

قررت نيابة المنيا الكلية جنوب، برئاسة المستشار سعيد عبد الجواد، وكيل النائب العام، بحبس "ع - ش"، مسجل خطر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مهمات كهربائية مملوكة لشركة الكهرباء بمخزنة الخاص.

ووردت معلومات أولية إلى الرائد علاء عبد الصمد، رئيس مباحث شرطة كهرباء شمال الصعيد، بوجود مهمات لشركة الكهرباء بمخزن أحد المسجلين خطر والذي أخطر اللواء محمد يوسف مدير مباحث الكهرباء، والذي قام بعمل التحريات وتشكيل فريق البحث، بقيادة اللواء إيهاب سليمان، والعميد محمد سرور مفتش المباحث.

وعقب تقنين الإجراءات، والحصول على إذن من النيابة المختصة، تمكنوا من ضبط المتهم، وهو مسجل خطر، وبحوزته عدد من المهمات التي تخص شركة الكهرباء.

وتم عمل محضر بالواقعة رقم 115 برقم 34474 جنح مركز المنيا، وتم عرض المتهم على النيابة، والتي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.