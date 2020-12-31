هل يمكن لحظر تجوال الـ6 مساءً كبح وباء كورونا في فرنسا؟

ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن الحكومة الفرنسية تدرس فرض حظر تجول متقدم؛ لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن بعض علماء الأوبئة يشككون في فعالية هذا الإجراء.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن وزير الصحة الفرنسية أوليفييه فيران، رفض افتراضية فرض إغلاق شامل، والذي تصوره السلطة التنفيذية في 2 يناير.

وأضافت الصحيفة أن التدابير المقترحة تشتمل على فرض حظر تجوال من الساعة 6 مساءً، في حين أن الحظر الساري في فرنسا حاليًا الساعة 8 مساءً، في جزء من شرق البلاد لاحتواء وباء (كوفيد-19).

من جهة أخرى، يرى الخبراء أنه إذا ثبت فعالية تدابير الحظر في الماضي، فقد يكون لحظر التجوال آثار عكسية.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإن فرنسا عرفت منذ عدة أشهر فرض العديد من حالات حظر التجوال لمكافحة الوباء، وإذا تمت دراسة هذا المقياس مرة أخرى، فذلك لأنه أظهر نتائج جيدة في الماضي، وفقًا للاستنتاجات الأخيرة لدراسة أجرتها الصحة العامة الفرنسية.

بدوره، قال عالم الأوبئة باسكال كريبي إن "الغرض من حظر التجوال هو الحد من الاتصال بالآخرين خارج المنازل"، مضيفا أنه "كلما تقدمنا في حظر التجوال، زاد الحد من هذه الاتصالات. لكن الإجراء لم يتم فهمه بالكامل دائمًا".

وتابع: "سمعنا الكثير من الناس تسخر من توقيت حظر التجوال بأن "الفيروس لا يظهر في المساء فقط"، مضيفا: "المنطق ليس ذلك، فالفيروس لا يخرج حتى الساعة 6 مساءً، لكننا على اتصال بزملائنا في هذه الأوقات تجنبا للعدوى".

من جهتها، قالت أستاذة علم الأوبئة وتطور الأمراض المعدية بجامعة "مونبلييه" الفرنسية ميرسيا تي سوفونيا ، إن "قدرة الفرنسيين على عدم التحايل على قواعد حظر التجوال هذا يعد التحدي الأكبر لتجنب العدوى".

وأضافت:"مع هاتين الساعتين، قد لا نكسب الكثير من الناحية الصحية"، موضحة: "لقد خرج الوباء بالفعل عن السيطرة".

فيما أشارت عالمة الأوبئة كاثرين هيل إلى أن "حظر التجوال المبكر في الساعة 6 مساءً لن يغير كثيرًا من الوضع، بل سيؤدي ذلك إلى إزعاج الناس ولن يقلل بشكل كبير من عدد الأشخاص الذين يخرقون الحظر ويصابون بالعدوى".