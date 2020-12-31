ميركل تحث على التماسك الاجتماعي في 2021 مع احتدام جائحة كورونا

استخدمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابها التقليدي بمناسبة رأس السنة الجديدة في الدعوة إلى التماسك الاجتماعي في مكافحة جائحة فيروس كورونا، حتى مع بزوغ الأمل في شكل اللقاحات المضادة للمرض الفتاك.

وقالت ميركل في كلمتها، التي اطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها قبل البث المقرر لها في ليلة رأس السنة الجديدة: "سيكون الأمر متروكا لنا جميعا لفترة طويلة لنرى كيف سنتخطى هذه الجائحة".

وناشدت ميركل في كلمتها المواطنين الألمان بالالتزام بالقواعد في الأيام والأسابيع المقبلة مؤكدة أنها ستكون بلا شك:"أوقاتا عصيبة لبلادنا".

وأضافت المستشارة الألمانية: " إلى جانب اللقاح ، لدينا أكثر الوسائل فعالية في أيدينا من خلال الالتزام بالقواعد".

وشكرت ميركل، التي تدخل عامها السادس عشر والأخير لتوليها منصب المستشارة، غالبية سكان ألمانيا على انضباطهم، وعلى ارتدائهم أقنعة الوجه (الكمامات) والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقالت المستشارة الألمانية ، إن هناك أملا، حيث بدأت حملة التطعيم في جميع أنحاء أوروبا والعالم. وأكدت ميركل أن "كل من يرغب في ذلك" سيحصل على اللقاح، مشيرة إلى أنها ستحصل هي نفسها على اللقاح "عندما يحين دوري".

وأضافت أن علماء العالم هم مصدر أمل آخر، لاسيما أولئك العلماء الألمان الذين طوروا أول اختبار موثوق به للفيروس المميت في العالم وأول لقاح يتم اعتماده في العديد من البلدان.

كما أكدت المستشارة ، التي ستتخلى عن منصبها قبل الانتخابات فى أيلول/ سبتمبر المقبل، أنه في نهاية ما وصفته "بعام حبس الأنفاس" من المهم أيضا التوقف والحداد .

وقالت "كمجتمع، يجب ألا ننسى عدد الذين فقدوا أحدا من أفراد أسرهم دون أن نتمكن من الاقتراب منهم في الساعات القليلة الماضية".

وقالت المستشارة " إن نظريات المؤامرة ليست غير صحيحة وخطيرة فحسب ، بل إنها قاسية تجاه هؤلاء الأشخاص".