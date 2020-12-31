ميشيل عون يدعو اللبنانيين لمواجهة التحديات في العام الجديد

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، اللبنانيين إلى مواجهة التحديات في العام الجديد بإرادة وعزم وتصميم، والإلتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.

وشدد عون، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، على ضرورة العمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يجتازها لبنان، لا سيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت.

وأشار إلى أن مثل هذه المعالجة تستوجب وجود حكومة فاعلة يؤمل ألا يتأخر تشكيلها أكثر مما حصل حتى الآن، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية وتحديات مالية وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8300 ليرة لبنانية، إضافةً إلى التحديات الصحية مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19.

ومن المتوقع أن يتراجع نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي إلى 2. 19 % عام 2020، كما يتوقع أن يتجاوز عدد الفقراء نصف عدد السكان في لبنان بحلول عام 2021.