 بالفيديو.. انزلاق أرضي مدمر في النرويج - بوابة الشروق
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بالفيديو.. انزلاق أرضي مدمر في النرويج

نور رشوان
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 10:45 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد حدوث انزلاق أرضي مدمر في منطقة ياردروم بالقرب من العاصمة النرويجية.

وأسفر هذا الانزلاق الأرضي عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل، وفقدان أكثر من عشرين آخرين، وإجلاء المئات من السكان.


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