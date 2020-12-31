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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد حدوث انزلاق أرضي مدمر في منطقة ياردروم بالقرب من العاصمة النرويجية.

وأسفر هذا الانزلاق الأرضي عن إصابة عشرة أشخاص على الأقل، وفقدان أكثر من عشرين آخرين، وإجلاء المئات من السكان.