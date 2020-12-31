الفاتيكان يوصي قادة العالم بتوفير لقاح كورونا بشكل عادل للجميع

أوصى الكرسي الرسولي في الفاتيكان، قادة العالم بضرورة توفير لقاحات كورونا بشكل عادل ومنصف للجميع، مع إعطاء الأولوية لمن هم في أمس الحاجة لها.



وأضاف عبر ورقة أصدرتها اليوم الخميس، لجنة كوفيد 19 بالفاتيكان والأكاديمية البابوية للحياة، من 20 نقطة تتناول القضايا والأولويات الناشئة في مختلف مراحل مسيرة اللقاح، من البحث والتطوير إلى براءات الاختراع والاستغلال التجاري، بما في ذلك الموافقة، التوزيع والإدارة: "نؤكد على الدور الهام للقاحات في هزيمة الجائحة، ليس فقط من أجل الصحة الشخصية الفردية ولكن لحماية صحة الجميع".



وذكر الفاتيكان، أن ذلك يأتي انعكاسًا لدعوة قداسة البابا فرانسيس بمناسبة عيد الميلاد الأخيرة من مدينة روما، قادة العالم إلى مقاومة إغراء المشاركة في قومية التلقيح، وحثه الدول والشركات على التعاون - وليس التنافس - مع بعضهم البعض.



وقال المسئول عن تعزيز التنمية البشرية المتكاملة (DPIHD)، والذي يقود اللجنة أيضًا الكاردينال بيتر تركسون: "نحن ممتنون للمجتمع العلمي لتطوير اللقاح في وقت قياسي. الأمر متروك لنا الآن للتأكد من أنه متاح للجميع، خاصة الأكثر إحتياجًا له وأكثر ضعفًا. إنها مسألة عدالة. هذا هو الوقت المناسب لإظهار أننا أسرة بشرية واحدة".



وأضاف رئيس الأكاديمية البابوية للحياة رئيس الأساقفة فينسينزو باجليا،: "إن جائحة كوفيد -19 قد كشفت عن الترابط الذي يربط البشرية، جنبًا إلى جنب مع اللجنة، نعمل مع العديد من الشركاء للإشارة إلى الدروس التي يمكن للأسرة البشرية تَعَلُمها ولتطوير أخلاقيات المخاطرة والتضامن لحماية الفئات الأكثر إحتياجًا و ضعفًا في المجتمع."



وقال سكرتير DPIHD المطران برونو ماري دوفي: "نحن في نقطة تحول في جائحة كوفيد -19 ولدينا فرصة للبدء في تحديد العالم الذي نريد أن نرى ما بعد الجائحة".



وشدد السكرتير المساعد لـ DPIHD الأب أوغوستو زامبيني، على أن الطريقة التي يتم بها نشر اللقاحات - أين، لمن، وإلى أي مدى - هي الخطوة الأولى التي يتخذها قادة العالم في الإلتزام بالإنصاف والعدالة كمبادئ لبناء عالم أفضل في مرحلة ما بعد كوفيد 19.