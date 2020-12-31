الهند تسجل 21 ألفا و821 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 10 ملايين و266 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 21 ألفا و821 حالة إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة -حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية، اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 148 ألفا و738 حالة، وذلك عقب تسجيل 299 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و860 ألفا و280 شخصا، وذلك بعدما تعافى 26 ألفا و139 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.