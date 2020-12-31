بسام راضي: مصر تمضي بخطى ثابتة وفق استراتيجية شاملة وضعها الرئيس

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عام 2020 تأثر بجائحة كورونا على مستوى الزيارات الخارجية، إذ قلت عن سابقاتها في عام 2019، لكن هذا لم يمنع أنه كان هناك عدد كبير من اللقاءات الخارجية في إطار سياسات مصر المبنية على التعاون المشترك والاحترام المتبادل والتنمية والبناء والرخاء والمشروعات والمصلحة المشتركة.

وأضاف راضي، في تصريحات خاصة لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن أبرز الأحداث التي تداولتها الدول في العالم كله هو المسار الذي انتهجته مصر في التعامل مع جائحة كورونا.

وأشار إلى أن عام 2020 شهد افتتاح مشروعات قومية كبرى، مؤكدًا أن عجلة التنمية في مصر تمضي بخطى ثابتة وفق استراتيجية واضحة وشاملة وضعها الرئيس ويتابعها بشكل شخصي على مدار اليوم وفق أساليب وآليات فعالة وغير تقليدية. وشدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على أن ما يحدث في مصر الآن سيتم إدراجه في علوم بناء الأمم مستقبلًا.