 أسامة الأزهري: إثارة النقاش بجواز تهنئة المسيحيين بالعيد أمر غير لائق تكراره - بوابة الشروق
الخميس 31 ديسمبر 2020 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

أسامة الأزهري: إثارة النقاش بجواز تهنئة المسيحيين بالعيد أمر غير لائق تكراره

أمل محمود
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 2:14 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 2:14 ص

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن تهنئة المسيحيين بأعيادهم جائزة، مضيفًا أن تهنئة المسيحيين بأعيادهم أمر من مقتبل الذوق.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن إيمان المؤمن لا يكتمل إلا بإيمانهم بالرسل والأنبياء السابقين ومن بينهم المسيح عليه السلام، مشيرًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والأخرة».

وذكر أن من رواد الفقه الحنبلي من يحرم وأخر يقول إنه من المكروه تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وبعضهم قد أجازوا الأمر، مستنكرًا تشدد السلفيين في تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، خاصة وأن مرجعيتهم في الأساس هي الفقه الحنبلي.

وتوجه بالتهنئة لجميع المسيحيين في مصر، قائلًا إن إثارة النقاش بجواز التهنئة أو تحريمها أمر غير لائق تكراره على مسمع الأخوة المسيحيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك