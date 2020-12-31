أسامة الأزهري: إثارة النقاش بجواز تهنئة المسيحيين بالعيد أمر غير لائق تكراره

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن تهنئة المسيحيين بأعيادهم جائزة، مضيفًا أن تهنئة المسيحيين بأعيادهم أمر من مقتبل الذوق.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن إيمان المؤمن لا يكتمل إلا بإيمانهم بالرسل والأنبياء السابقين ومن بينهم المسيح عليه السلام، مشيرًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والأخرة».

وذكر أن من رواد الفقه الحنبلي من يحرم وأخر يقول إنه من المكروه تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وبعضهم قد أجازوا الأمر، مستنكرًا تشدد السلفيين في تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، خاصة وأن مرجعيتهم في الأساس هي الفقه الحنبلي.

وتوجه بالتهنئة لجميع المسيحيين في مصر، قائلًا إن إثارة النقاش بجواز التهنئة أو تحريمها أمر غير لائق تكراره على مسمع الأخوة المسيحيين.