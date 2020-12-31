 دبي لصناعات الطيران تعيد شراء أسهما عامة بقيمة 100 مليون دولار - بوابة الشروق
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دبي لصناعات الطيران تعيد شراء أسهما عامة بقيمة 100 مليون دولار

دبي - د ب أ:
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 9:37 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 9:37 ص

أعادت شركة دبي لصناعات الطيران الإماراتية، أكبر شركة لتأجير الطائرات في الشرق الأوسط، إعادة شراء كمية قيمتها 100 مليون دولار من أسهمها العامة المطروحة للتداول في البورصة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيروز تارابور الرئيس التنفيذي للشركة قوله، في بيان صدر اليوم الخميس: "نتوقع ألا يكون لهذه الصفقة تأثيرا ملموسا على مقاييس كفايتنا المالية في نهاية 2020 وخلال 2021".

كانت دبي لصناعات الطيران قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها زيادة عدد الطائرات المملوكة لها والتي تقوم بتأجيرها لشركات الطيران المختلفة إلى 450 طائرة خلال 2021.


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