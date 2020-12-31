البابا تواضروس: نصلي من أجل الذين رحلو عن العالم في أزمة كورونا

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس: "إن العالم يمر الآن بأزمة مستمرة منذ شهور، ولكننا واثقين أننا جميعا في يد الله وثقتنا بلا حدود، وكل ما يصنعه الله هو جيد، وأن أعمال الله كثيرة جدا ونقدم عليها الشكر في كل وقت، ومنه وبه جميع الأشياء".



وأضاف خلال فيديو للتهنئة بمناسبة العام الميلادي المجيد، أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل، مردفا: "وأنت فرحان بالعام الجديد، نتذكر أن كل ما يصنعه الله جيد، وأعمال الله كثيرة جدًا يكفي أنه سترنا وحفظنا".



وتابع: "نصلي من أجل أحبائنا الذين رحلوا عن العالم، وكذلك نصلى من أجل شفاء المصابين، والله يعطيهم الصحة الكاملة".







وشدد البابا، على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية الكاملة من أجل الحفاظ على الصحة وهي أغلى حاجة، وأنه لابد أن نثق في وعد الله "أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله".



وأوضح أن دور الإنسان هو أن يحب الله كثيرا وأن هذه المحبة تكون محبة مخلصة وعاملة بقوة في الإنسان، مؤكدا أن يد الله تعمل في كل يوم وتدبر كل شيء، وأن وعد الله أمين فهو الذى قال "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر".



وقال "سنة جديدة ممتلئة من الفرح والخير والمحبة والسلامة يعطى الله فيها الصحة والحماية والعناية والسلامة ويبارك في كل عمل الإنسان يصنعه في كل شيء"، متمنيا كل خير للجميع وكل عام والجميع بخير.



وسيصلي البابا تواضروس الثاني في الحادية عشرة من مساء اليوم الخميس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون صلوات نصف الليل والتسبحة يعقبها القداس الإلهي الذي ينتهي مع مطلع أول أيام العام الميلادي الجديد 2021.



وسيتم بث الصلوات عبر القنوات الفضائية المسيحية وعلى COC channel على شبكة الإنترنت والصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة.