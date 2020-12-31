إحباط تهريب 162 ألف قرص أدوية عبر ميناء الدخيلة

تمكن ضباط مباحث ميناء الدخيلة، بالتنسيق مع رجال إدارة حركة الحاويات بجمارك الدخيلة، التابعة لهيئة ميناء الإسكندرية البحري، اليوم الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب عن 162 ألف قرص أدوية، مشتبه في كونها مخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات.

تلقى مدير أمن شرطة ميناء الإسكندرية البحري، إخطارًا من ضباط مباحث الميناء، يفيد محاولة مسئولي شركة "س.ا"، إدخال أصناف دوائية، محظورة دخولها البلاد، ضمن مشمول الحاوية رقم CAIU 9587098 والقادمة من دولة الصين، ومشمولها الرسمي، طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن "أقمشة".

وبتشكيل لجنة "أمنية - جمركية" لفرز مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن العثور على المضبوطات، وبفحص مستنداتها تبين أنها عبارة عن 162 ألف قرص أدوية، يشتبه في أن تكون مخدرة، مخبأه في كراتين موضوعة داخل رولات الأقمشة، وكذا 6 ألاف عبوة فارغة، مٍعدة للتعبئة، مُدون عليها x 256"تامول".

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.