الكويت: تمديد صلاحية جواز السفر 10 سنوات لمن بلغ 21 عاما

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مددت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، صلاحية جواز السفر الكويتي لمن بلغ 21 عاما، 10 سنوات، بدلاً من 5 سنوات سابقا، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية نشرته الأخيرة بحسابها على تويتر.

وبحسب البيان، فإن هذه الخطوة "تأتي مراعاة للطلبة الذين أوشكت جوازات سفرهم على الانتهاء".

ولفتت الإدارة إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة المواطنين الذين بلغت أعمارهم 21 عاماً.

ووجهت الراغبين في تمديد جواز سفرهم بالتوجه إلى المراكز الوطنية في محافظات الكويت أو إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر مصطحبين معهم (2 صورة شخصية، والبطاقة المدنية، وجواز السفر)، وفق المصدر ذاته.