بلجيكا: ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 644 ألفا و242 حالة

أعلن معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)، تسجيل 644 ألفا و242 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) منذ بداية ظهور الجائحة، إضافة إلى وفاة 19 ألفا و441 حالة، ودخول 47 ألفا و831 حالة مصابة المستشفيات.

وأشار المعهد -وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس- إلى أنه تم تسجيل ألف و789 إصابة بالفيروس خلال الفترة من 21 و27 ديسمبر الجاري، ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 29% عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وأضاف أنه تم إدخال ألفين و338 شخصا إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 بينما تم نقل 496 حالة مصابة إلى العناية المركزة.