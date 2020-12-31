 أوكرانيا تسجل 9 آلاف و699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أوكرانيا تسجل 9 آلاف و699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 10:28 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 10:28 ص

سجلت أوكرانيا 9 آلاف و599 حالة إصابة و209 وفيات بفيروس كورنا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، أن من بين الإصابات 341 طفلا، و439 عاملا طبيا، مشيرا إلى أنه تم نقل 2704 أشخاص إلى المستشفيات.

وأضاف الوزير أنه تماثل للشفاء 11 ألفا و803 أشخاص، لافتا إلى إجراء أكثر من 58.5 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم تسجيل أكبر عدد من الحالات، في العاصمة كييف (1332) ومقاطعات كييفسكايا (669) وزاباروجيا (660)، و خاركوف (570) و أوديسا (533).


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