 الخارجية الأمريكية تنفي تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا بشأن «إس-400» - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية تنفي تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا بشأن «إس-400»

رويترز
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 8:33 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 8:33 ص

نفت وزارة الخارجية الأمريكية صحة الأنباء عن تشكيل مجموعة مشتركة مع تركيا لتسوية الخلاف بشأن شراء أنقرة أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة "تاس" الروسية، يوم الأربعاء: "لا يوجد هناك أي فريق عمل خاص بالعقوبات تحت قانون CAATSA أو لدراسة الخطر الذي تمثله أنظمة إس-400 على مقاتلات إف-35".

وأضاف أن هناك مشاورات عادية بشأن تأثير العقوبات على التعاون بين البلدين، مؤكدا تمسك واشنطن بسياسة العقوبات.

وكانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو تصريحاته حول تشكيل مجموعة عمل لمناقشة المسائل المتعلقة بشراء تركيا أنظمة "إس-400" الروسية والعقوبات التي فرضتها واشنطن على تركيا بسببها تحت قانون "مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات" (CAATSA).

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