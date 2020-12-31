نشرت “مصلحة الضرائب المصرية”، برومو انطلاق المنظومة الضريبية المميكنة على صفحتها بموقع يوتيوب.

وكان رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اكد في تصريحات له أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية قامت المصلحة بتحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطويرها والتى تشمل توحيد الإجراءات الضريبية (هندسة الإجراءات)، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمى، وتعديل التشريعات بإصدار قانون الاجراءات الضريبية الموحد، والميكنة الشاملة.

وأشار إلى أنه تحقيقاً لمحور الميكنة الشاملة، قامت المصلحة بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم نشرها تباعًا على باقى ممولى الجمهورية.



وأضاف عبد القادر أن المصلحة ستقوم بعمل فيديوهات عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، لافتاً إلى أنه سيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب، وسيقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإرسال روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى ممولى الثلاثة مراكز التى سيطبق عليهم المنظومة الجديدة.