طوكيو تعلن تسجيل أكثر من 1000 إصابة يومية بكورونا لأول مرة

ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن طوكيو سجلت، اليوم الخميس، 1337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى عدد يومي جرى تسجيله على الإطلاق منذ ظهور الفيروس في البلاد، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه اليابان الموجة الثالثة من إصابات مرض (كوفيد-19) الناتج عن الإصابة بالفيروس.

وجاء الرقم الجديد أعلى بكثير من رقم الإصابات اليومية القياسي السابق البالغ 949 حالة، الذي تم تسجيله يوم السبت الماضي عندما أعلنت اليابان تسجيل رقم قياسي للإصابات على مستوى البلاد أيضا بلغ 3851 حالة جديدة، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية.

وأعلنت اليابان اليوم الخميس تسجيل 3856 حالة إصابة جديدة بالفيروس و47 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 231 ألفا و271 حالة، والوفيات إلى 3243 حالة، بحسب أحدث إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، إن العاصمة اليابانية تعرضت لموجة ثالثة من "المعدل غير المسبوق" لإصابات فيروس كورونا.

وأضافت أنه "ليس من الغريب أن يحدث تفشي كبير في الإصابات في أي وقت".

وحثت كويكي مجددا 14 مليونا من سكان طوكيو على البقاء في منازلهم خلال فترة عطلة نهاية العام. وأضافت: "نمر بمنعطف خطير".

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الصحة اليابانية أيضا تسجيل ست حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالسلالة الجديدة في اليابان إلى 21 حالة.