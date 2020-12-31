10 أشخاص مازالوا مفقودين بعد 24 ساعة من انهيار أرضي بالنرويج

ذكرت الشرطة النرويجية اليوم الخميس، أن عشرة أشخاص مازالوا مفقودين بعد أكثر من 24 ساعة على انهيار أرضي ضخم وقع في بلدة أسك الصغيرة جنوب البلاد، وذلك في ظل استمرار البحث.

ولا يوجد تقارير عن وفيات بحلول صباح اليوم الخميس. وقالت الشرطة إن عملية الإنقاذ استمرت بعد منتصف الليل بالطائرات المسيرة والمروحيات.

وحثت الشرطة المحليين في عشية رأس السنة على عدم إشعال الألعاب النارية قبل 11 مساء (2200 بتوقيت جرينتش) حتى لا تعرض جهود الإنقاذ الجوية للخطر.

وقالت الشرطة في وقت متأخر من أمس الأربعاء: "العملية تركز على إنقاذ الأرواح".

وقع الانهيار الأرضي ببلدة أسك التي يقطنها حوالي خمسة آلاف نسمة وتقع على بعد 40 كيلومترا شمال أوسلو، في وقت مبكر من أمس الأربعاء. وجرى إجلاء نحو ألف شخص من الموقع.

ويعيش المفقودون في المنطقة رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانوا في منازلهم وقت الانهيار الأرضي من عدمه.

ووردت أنباء عن إصابة عشرة أشخاص، من بينهم ستة نقلوا إلى المستشفى بإصابات متوسطة. وقال مسؤولو المستشفى إن بعضهم كان يعاني من انخفاض درجة حرارة الجسم.