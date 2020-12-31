أكد المستشار القانوني بسام فريحات محامي نقابة المعلمين الأردنية، اليوم الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قرارا قضائيا أوليا بحل نقابة المعلمين الأردنيين، وحكمت بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية، أنه جرى إلقاء القبض على خمسة من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أفادت لاحقا بأنه تمت الموافقة على تكفيلهم.

وكان نائب عام عمان حسن العبداللات، قد قرر في 25 يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقارها لمدة سنتين.