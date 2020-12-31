 حكم أولي في الأردن بحل نقابة المعلمين.. وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة - بوابة الشروق
الخميس 31 ديسمبر 2020 2:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

حكم أولي في الأردن بحل نقابة المعلمين.. وحبس أعضاء مجلسها لمدة سنة

د ب أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 2:34 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 2:34 م

أكد المستشار القانوني بسام فريحات محامي نقابة المعلمين الأردنية، اليوم الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قرارا قضائيا أوليا بحل نقابة المعلمين الأردنيين، وحكمت بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وأضاف في تصريح لقناة "المملكة" الأردنية، أنه جرى إلقاء القبض على خمسة من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" أفادت لاحقا بأنه تمت الموافقة على تكفيلهم.

وكان نائب عام عمان حسن العبداللات، قد قرر في 25 يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقارها لمدة سنتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك