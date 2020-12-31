قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن عدد المشتركين بمنصة مصر الرقمية تجاوز 650 ألف مشترك، لافتًا إلى أن أكثر التعاملات متعلقة بخدمات التموين.

وأضاف العطار، خلال لقاء لبرنامج «خبر اليوم»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأربعاء، أن المواطنين تمكنوا من التعامل مع المنظومة بسهولة، موضحًا أن الوزارة تقدم الخدمة المتاحة على المنصة على التليفون عبر الخط الساخن 15999 وفي 150 مكتبًا بريديًا.

وعن التعامل الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أن التعامل سيكون قائمًا على خدمات ومراسلات رقمية، متابعًا: «مفيش حاجة جوا العاصمة فيها ورقة واحدة».

وذكر نائب وزير الاتصالات أن «العاصمة الإدارية الجديدة تمثل كيف تكون مصر المستقبل»، قائلًا إن موظفي الجهاز الإداري للدولة يتم تدريبهم على أعلى مستوى.

ولفت إلى استكمال التدريب بصورة رقمية خلال عام 2021، قائلًا إن هناك 16 جهة ترتبط إلكترونيًا؛ لتقديم الخدمة إلى المواطن دون الحاجة لأي جهد أو عناء في منصة مصر الرقمية.