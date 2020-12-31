 محافظ المنيا يتابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ المنيا يتابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي

ماهر عبد الصبور
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:04 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 1:04 م

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تركيب عدد من أعمدة الإنارة والبلدورات في بعض الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

ورافق المحافظ، خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وقال المحافظ، إنه تم تركيب 736 عامود إنارة ضمن خطة العام المالي الحالي بمدينة المنيا والقرى التابعة لها، مؤكدًا على استمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقًا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ، أعمال توصيل أعمدة الإنارة للطريق المؤدي من مدينة المنيا إلى الصحراوي الغربي، كما تابع أعمال تركيب 200 عامود إنارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجهًا بإزالة كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة.


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