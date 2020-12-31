محافظ المنيا يتابع أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق المؤدي للصحراوي الغربي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تركيب عدد من أعمدة الإنارة والبلدورات في بعض الطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة، وذلك وفقًا للخطة الزمنية المحددة لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.
ورافق المحافظ، خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس المدينة.
وقال المحافظ، إنه تم تركيب 736 عامود إنارة ضمن خطة العام المالي الحالي بمدينة المنيا والقرى التابعة لها، مؤكدًا على استمرار تنفيذ أعمال الإنارة لكافة الطرق المستهدفة وفقًا للجدول الزمني المحدد للوصول إلى الأهداف المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتفقد المحافظ، أعمال توصيل أعمدة الإنارة للطريق المؤدي من مدينة المنيا إلى الصحراوي الغربي، كما تابع أعمال تركيب 200 عامود إنارة وبلدورات من مدخل قرية ماقوسة لامتداد كورنيش النيل، موجهًا بإزالة كافة المخلفات وتنفيذ أعمال التشجير لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمدينة.