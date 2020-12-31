شهد عام 2020 أقل حصيلة قتلى في الحرب السورية منذ بدايتها، بوقوع 8600 شهيد وقتيل، وذلك تزامنًا مع اجتياح جائحة كورونا للعالم بما فيه الأراضي السورية.
ونقلت فرانس برس، عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أعد إحصائية بحصيلة القتلى القول إن العدد المنخفض مقارنة ببقية السنين، جاء بسبب الهدنة القائمة بشمال غرب سوريا آخر معاقل المعارضة المسلحة بينما لعب انتشار جائحة كورونا دورًا كبيرًا في تعطيل سير القتال.
وبالرغم من سكون الكثير من الجبهات السورية، فإنه بحسب المرصد تبقى خلايا تنظيم داعش الإرهابية المتناثرة في البادية والشرق السوري مستمرة بأعمال العنف التي كان آخرها كمينًا على الجيش السوري، أمس الأربعاء، والذي أوقع 37 قتيلًا.
وبحسب المرصد، كانت حصيلة قتلى الحرب السورية عام 2019، 10 آلاف قتلى، بينما كان العام الأشد دموية هو 2014 بسقوط 76 ألفًا من القتلى.
وبلغ إجمالي عدد القتلي منذ بدء الحرب 386 ألفًا منهم 117 ألف مدني، وفقًا لتقديرات المرصد.
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