لبنان يسجل 3507 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3507 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 181 ألفًا و503 إصابات ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1455 حالة.

وقالت إن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 23848 فحصًا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من ناحية أخرى، قرر وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اتخاذ إجراءات عقابية بحق المستشفيات الخاصة التي لا تزال ترفض استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا رغم تلقيها حوافز مالية ومساعدات، وسداد مستحقاتها المالية المتأخرة بصورة كاملة حتى شهر أكتوبر الماضي، ووجود اتفاق على أن يكون علاج المصابين بالفيروس على نفقة الوزارة في ضوء حصولها على قرض مخصص لهذا الغرض من البنك الدولي.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الوزير سيصدر ابتداء من صباح الإثنين المقبل قرارا بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة وكافة صناديق الضمان، إلى جانب إجراءات جزائية أخرى بحق تلك المستشفيات في ضوء أحكان قانون التعبئة العامة الصحية المعمول به في لبنان.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات المزمع اتخاذها تأتي في ضوء الارتفاع الكبير في عدد إصابات كورونا الذي سُجل، مع عدم وجود أسرة إضافية لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالاتهم تلقي عناية طبية داخل المستشفيات.