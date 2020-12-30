 العراق يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن - بوابة الشروق
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العراق يدين الهجوم الإرهابي على مطار عدن

أ ش أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 12:03 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 12:03 م

أدانت وزارة الخارجية العراقية التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - "ندين ونستنكر التفجير الذي طال مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين، نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق".

 

وأضاف الصحاف: "نؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

 


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