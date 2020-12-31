أزمة كورونا تدفع إلى زيادة رواد السوشيال ميديا في الكويت إلى 4 ملايين مستخدم

أكدت رئيس النادي العالمي للإعلام الإلكتروني بالكويت هند الناهض، أن إجراءات العزل وحظر التجول التي طبقت في الكويت منذ شهر مارس الماضي وحتى سبتمبر من 2020، لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، دفعت المواطنين والمقيمين إلى زيادة الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت زيادة في عدد مستخدميها خلال العام الحالي إلى نحو 4 ملايين مستخدم.

وأوضحت الناهض -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أن موقع (فيسبوك) حقق طفرة خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019؛ حيث ارتفعت أعداد المتفاعلين على التطبيق بنسبة 86%، يليه تطبيق (تويتر) بنسبة 6.6%، ثم جاء (اليوتيوب) ثالثا بنسبة 3.1%، ثم (بينتاريست) بنسبة 1.9%، فالانستجرام بنسبة 1%.

وحول عدد المستخدمين للتطبيقات داخل الكويت، لفتت الناهض إلى أن عدد المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بالكويت يعادل نحو 99% من اجمالي مستخدمي شبكة الإنترنت بالبلاد، مضيفة أن عام 2020 شهد طفرة كبيرة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن عام 2020 شهد تصدر موقع (فيسبوك)، التطبيقات الأكثر استخداما بالكويت، بإجمالي عدد مستخدمين بلغ 3 ملايين مستخدم معظمهم من الذكور؛ حيث يبلغ عدد المستخدمين الذكور لهذا التطبيق نحو 1.9 مليون مستخدم بنسبة 65%، وبنسبة 35% للإناث، بواقع 1.1 مليون مستخدم، موضحة أن الأجانب الذين يستخدمون هذا التطبيق في الكويت يبلغ عددهم 1.9 مليون، منهم مليون مستخدم عربي.

ولفتت الناهض إلى أن تطبيق (إنستجرام) حل بالمرتبة الثانية؛ حيث بلغ عدد المستخدمين للتطبيق 2.2 مليون مستخدم، منهم 1.3 مليون مستخدم من الذكور، بما بعادل 62%، مقابل 800 ألف مستخدم من الإناث، بما يعادل 38%، في حين بلغ عدد المستخدمين الأجانب 1.1 مليون مستخدم، منهم مليون مستخدم عربي.

وتابعت رئيس النادي العالمي للإعلام الإلكتروني بالكويت، أن تطبيق (تويتر) جاء ثالثا، بإجمالي عدد مستخدمين بلغ مليوني مستخدم، منهم 1.3 مستخدم من الذكور، بما يعادل 65%، مقابل 700 ألف مستخدم من الإناث، بما يعادل نسبة 35%، في حين جاء تطبيق (سنابشات) بالمرتبة الرابعة، بإجمالي عدد مستخدمين وصل إلى 1.8 مليون مستخدم فعال.