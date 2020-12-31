غزل المحلة تعلن حزمة قرارات احترازية للعاملين بالشركة

أعلنت العلاقات العامة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حزمة إجراءات جديدة خاصة بقواعد تنظيم العمل، في إطار الالتزام بالتدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة لجائحة فيروس كورونا المستجد.



وقرر مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إعلان من لهم الحق في الإجازات الاستثنائية لحين صدور قرارات أخرى، وهم العاملة الحامل أو التي ترعى طفلًا يقل عمره عن ١٢ عامًا، مع تقديم إقرار الحالة الاجتماعية موقعًا عليه من الأم، مرفقًا به شهادة ميلاد الطفل.



ويشمل القرار الموظف أو العامل من أصحاب الأمراض المزمنة المتقدمة "الأورام الغير حميدة- القلب- الكبد- الفشل الكلوي- أمراض الدم- الروماتيود"، على أن يصرف الأجر الأساسي فقط للمنطبق عليه القرار، مع ضرورة تناوب القائم بالإجازة مع زملائه بالنسب التي تترائى لكل قطاع على حدة، بالتوافق مع المعايير الإيجابية في العملية الإنتاجية لتحقيق الأهداف.



وعلى من شمله القرار بالحالة الموضحة رقم ١ التقدم بطلب شفوي، بأصل مستخرج رسمي بأصل شهادة الميلاد، كما يقدم من ينطبق عليه الحالة رقم ٢ طلبًا موقعًا منه مرفق بيه شهادة من مستشفى حكومة بحالته المرضية، وما إذا كان علاجًا احترازيًا أم للتعافي.