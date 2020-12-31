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إتاحة سطح المسجد النبوي للمصلين بدءا من اليوم

المسجد النبوي
المسجد النبوي
الرياض - أ ش أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 7:15 م

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف للمصلين الاستفادة من سطح المسجد النبوي الشريف، في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداءً من اليوم الخميس، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن سطح المسجد النبوي يستوعب قرابة 10 آلاف مصلٍ، وقد هيأت الرئاسة عددًا من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عددًا من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.

ويمكن للمصلين الوصول للسطح عبر الأبواب التالية (باب قباء 5/أ-ه، وباب الملك سعود8/ أ-ه، وباب الملك فهد21/ أ-ه، وباب الملك عبدالعزيز 34/ أ-ه، وباب مكة 37/ أ-ه).

وأهابت الجميع بالتعاون مع جميع التعليمات التي يتم إبلاغهم بها في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف؛ لتسهيل دخولهم وأدائهم عبادتهم بكل يسر وسهولة.

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