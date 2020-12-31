ظريف مع قرب 2021: نتطلع لبدايات جديدة تنهي حقبة من الإرهاب استمرت 4 سنوات

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن التطلع لبدايات جديدة مع بداية العام الجديد، لتنهي "حقبة من الإرهاب" استمرت أربع سنوات.

وعكس ظريف في تغريدته بمناسبة العام الجديد، رغبة بلاده في فتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بعد ما شهدته العلاقات بين إيران وإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من تدهور وتصعيد.

وكتب ظريف على موقع تويتر: "مع نهاية عام من الألم، دعونا نأمل في بدايات جديدة في العام المقبل، تُنهي حقبة من الجنون وازدراء القانون والتعددية، حقبة استمرت أربع سنوات وتسببت في الكثير من إراقة الدماء والإرهاب والوحشية".

ودعا ظريف إلى تضافر الجهود لجعل عام 2021 عاما يسوده السلام والصحة والسعادة.