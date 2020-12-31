أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 439 ألفا و193 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 4 ملايين و18 ألفا و156 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 33 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 7 آلاف و388 حالة، كما جرى تسجيل ألفين و253 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 407 آلاف و504 حالات تعاف.