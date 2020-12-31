قال الفنان صابر الرباعي ، إن عام 2020 كان ثقيلًا وتعيسًا، معربًا عن أمنياته في أن يكون عام 2021 هو عام الخلاص من فيروس كورونا.

وأضاف خلال لقائه لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، أنه أجرى نحو 20 مسحة للكشف عن كورونا خلال العام، مشيرًا إلى أن ولادة ابنته هي الحدث الأسعد خلال عام 2020.

وتابع مازحًا: «أفضل كلمة في عام 2020 هي (سلبية)»، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا جعلت الجميع يتمنى أن تكون مسحته سلبية.

وأوضح أن أقام بمصر وقت وقوع زلزال عام 1992، مضيفًا أنه كان يستعد وقتها لدخول اختبار لجنة الاستماع بالإذاعة المصرية في القاهرة.

