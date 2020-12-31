المسلماني: رحيل حاتم علي خسارة لمصر وللعالم العربي كله

قال الكاتب الصحفي، أحمد المسلماني، إن المثقفين العرب لايزالون في صدمة فقدان المخرج السوري الكبير حاتم علي.

وأضاف المسلماني، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الخميس، إن «الفنان السوري المرموق أفضل مخرج عربي لسنوات طويلة، وأعماله الجادة تذكرنا بالراحل عاطف الطيب، إنه نموذج للمخرج المثقف من دون استعراض أو ادعاء».

وأوضح أن «رحيل حاتم علي ليس خسارة للشقيق سوريا فحسب، بل خسارة لمصر وللعالم العربي ككل، وستبقى أعماله تخليدًا لذكراه، ومتعة وإفادة لأجيال عديدة».

وتُوفي المخرج السوري حاتم علي، صباح يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ58 عامًا، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية.