 الزراعة: حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الأيزو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزراعة: حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات على الأيزو

أ ش أ
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 11:40 ص

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد "الأيزو" (17025/2017) من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك).

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، اليوم الخميس، إن ذلك يعد الاعتماد الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

ولفتت إلى أن ذلك يؤكد جودة الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل، في إطار دعم وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم اعتماد المعمل وطرق التحليل الجديدة، وقام خبراء المجلس الوطني للاعتماد بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل الاعتماد بكفاءة.

وأضافت أن هذا الاعتماد يأتي بعد اجتياز المعمل للاعتماد الدولي للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS" للعام الخامس والعشرون على التوالي في أكتوبر الماضي، والتي تخطاها بكفاءة.

وأوضح أن هذه الاعتمادات تأتي تزامنًا مع احتفال المعمل باليوبيل الفضي لإنشائه.

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