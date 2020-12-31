 صحيفة تشاينا ديلي: اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في الصين قادمة من بريطانيا - بوابة الشروق
الخميس 31 ديسمبر 2020 4:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

صحيفة تشاينا ديلي: اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في الصين قادمة من بريطانيا

وكالات
نشر في: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:26 م | آخر تحديث: الخميس 31 ديسمبر 2020 - 4:26 م

قالت صحيفة "تشاينا ديلي"، اليوم الخميس، إن أطباء شنجهاي اكتشفوا لأول مرة في أراضي الصين القارية، السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

 

ونقلت الصحيفة، عن تقرير لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، أنه ثبت في 14 ديسمبر الجاري، وجود السلالة الجديدة من الفيروس لدى طالبة تبلغ من العمر (23 عاما) عادت من بريطانيا إلى شنجهاي.

 

وأكدت دراسة مخبرية لعينة مأخوذة منها، وجود هذه السلالة الجديدة في جسدها، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

 

في 12 ديسمبر، قبل يومين من مغادرتها إلى الصين، كان اختبارها سلبيا.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك