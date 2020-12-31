الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 25 إصابة بينها 9 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 25 إصابة جديدة بينها 9 حالات بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 5 حالات في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين وحالتين في كل من بكين ومقاطعة هيلونغجيانج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87052 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 6 حالات في شنجهاي وثلاث حالات في كل من منغوليا الداخلية وقوانجدونج وحالتين في سيتشوان وحالة واحدة في كل من فوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4263 حالة غادر منها 3990 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82050 شخصا، مشيرة إلى أن 13615 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض بينها 4 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 267 حالة منها 216 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8778 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 147 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 797 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7722 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 666 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الثقافة والسياحة الصينية المواطنين الصينيين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى خارج البلاد خلال العطلتين المقبلتين للسنة الميلادية الجديدة وعيد الربيع التقليدي.

وقال "ليو كه تشي" المسؤول بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي - إن البلاد سجلت مؤخرا حالات تفش متقطعة وجماعية متعددة لكوفيد-19، داعيا الأشخاص إلى ترتيب رحلاتهم بعقلانية وتقليل الرحلات غير الضرورية وتجنب السفر الخارجي غير الضروري، مع عدم توجه السائحين إلى المناطق ذات المخاطر المتوسطة أو العالية لكوفيد-19.

وأضاف تشي أنه ينبغي على المسافرين إيلاء اهتمام كبير بأوضاع الوباء التي تصدرها السلطات المحلية واتخاذ إجراءات وقائية مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي، وتجنب التجمعات الحاشدة.